O programa "Cristina ComVida", da TVI, chega ao fim esta semana. O programa de Cristina Ferreira nas tardes da TVI estreou-se em 2021.

"Perante a notícia publicada hoje numa revista de televisão, que dá conta do término do programa 'Cristina ComVida', a TVI vem por este meio repudiar as falsas declarações feitas pela dita publicação, que em nada correspondem à verdade", frisou o canal em comunicado.

Segundo a TVI, "Cristina ComVida" termina "em acordo com a produtora e sem quaisquer custos associados à estação".