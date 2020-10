No sábado, dia 10 de outubro, a TVI foi líder de audiências pela margem mínima - o canal registou 15,8% de share e a SIC conquistou 15,7%. Já este domingo, estação da Media Capital não conseguiu segurar a liderança, ficando em terceiro lugar no total diário.

No total do dia, a SIC e a RTP1 foram os canais mais vistos. A estação de Paço de Arcos foi líder com 17,3% de share, seguida pelo canal público, que registou 17,1% de share. Já a TVI foi o terceiro canal mais visto deste domingo, conquistando 15,6% de share.

O jogo Seleção Nacional de Futebol contra França, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, ajudou a RTP1 a subir no top diário. No total, a partida registou 43,5% de share.

A terceira ronda das "Provas Cegas" do "The Voice Portugal" também conquistou os espectadores, batendo a concorrência. O concurso de talentos por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim marcou 22% de share, ficando à frente da TVI (20,8%) e da SIC (20,7%), que no mesmo horário transmitiram "Big Brother - A Revolução" e "O Noivo É Que Sabe", respectivamente.