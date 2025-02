"Um Filme do Caraças", comédia de Hugo Diogo, estreia-se a 4 de março na RTP1. O filme de 2023 conta com Pedro Alves, José Pedro Gomes, Herman José, Eduardo Madeira, Ana Arrebentinha, Francisco Menezes, António Machado e Clara Gondin.

Na longa-metragem, Pedro Alves interpreta Oscar Pina, realizador de filmes para adultos, que, num acaso, se vê em mãos com a realização de um filme artístico. Acontece que dirigir um filme da 7ª arte é um sonho que sempre teve. Eduardo Madeira é Zé Cavalo, estrela maior de filmes pornográficos, que terá de ajudar o seu amigo nesta aventura. Interpreta, também, Mário Carneiro, um pretensioso ator de cinema, num duplo papel antagónico.

Já Herman José veste a pele do aclamado realizador Renato Pires de Amorim. Juntam-se, também, Ana Arrebentinha no papel de Cláudia Milhafre, musa do cinema, e José Pedro Gomes, o produtor que foi obrigado a contratar o realizador de filmes pornográficos para terminar o seu filme artístico.

Veja no vídeo a conversa do SAPO Mag com Hugo Diogo, Eduardo Madeira e Ana Arrebentinha: