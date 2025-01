Na próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro, às 22h45, a RTP1 estreia "Herman José - 50 Anos de Carreira".

"No serão de segunda-feira da RTP1 celebramos os 50 anos de carreira de Herman José num evento que é muito mais do que um espetáculo. Vamos reviver o percurso artístico de Herman José, onde saboreamos o presente e brindamos ao futuro com a presença de uma orquestra de 20 músicos, sob a direção do maestro Pedro Duarte", destaca o canal.

O espetáculo foi gravado no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, em outubro de 2024. "Esta será uma noite recheada de momentos imperdíveis e, claro, com muito humor à mistura: êxitos como 'A Cancão do Beijinho' ou 'Saca o Saca-Rolhas' vão ouvir-se nesta festa que é também um pretexto Feliz & Contente de agradecer às quatro gerações de fãs que seguem Herman José desde sempre com muito carinho", acrescenta a RTP1.