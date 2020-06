Em resposta à publicação da colega no Twitter, Samantha Marie Ware reagiu com "risos". "A rir muito. Lembras-te de quando fizeste do meu primeiro trabalho na televisão um inferno? Porque nunca me vou esquecer. Acho que disseste a toda a gente, se tivesses a oportunidade, 'ca***** na minha peruca’, entre outras pequenas agressões traumáticas que me fizeram questionar sobre a minha carreira em Hollywood", escreveu a atriz.

Esta quarta-feira, dia 3 de junho, Lea Michele reagiu às acusações. Num texto partilhado nas redes sociais, a atriz pediu desculpa e frisa que se quer tornar numa pessoa melhor. "Peço desculpas pelo meu comportamento e por qualquer dor que causei”, sublinhou.

No comunicado publicado nas redes sociais, a atriz admite que "não se lembra de ter feito esses comentários", frisando que "nunca julgou" os outros pela sua cor de pele. "Mas isso não é exatamente o ponto. O que importa é que claramente agi de uma forma que magoou outra pessoa", acrescentou.

"Ouvi as críticas e estou a aprender", acrescentou, garantindo que será uma pessoa melhor no futuro.

Alex Newell, Amber Riley e Dabier Snell, que também fizeram parte do elenco de "Glee", reagiram às acusações e manifestaram o seu apoio a Samantha Marie Ware.

"Miúda, tu não me deixavas sentar com os membros do elenco à mesa 'porque não pertencia lá'. Vai-te f****, Lea", disse ainda Dabier Snell.

Depois da polémica, a marca HelloFresh decidiu terminar o contrato publicitário com Lea Michele. "A HelloFresh não tolera racismo nem discriminação de qualquer tipo. Estamos desanimados e desapontados", escreveu a marca nas redes sociais.

* Notícia atualizada às 12h53