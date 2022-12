A nova temporada de "Emily in Paris" estreou-se recentemente na Netflix e rapidamente conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming. Nas redes sociais, os fãs mais atentos repararam num detalhe que tem dado que falar.

Durante uma cena do terceiro episódio da terceira temporada, a protagonista aproxima-se de uma janela com vista para Paris. No arranque da cena, pode ver-se a Torre Eiffel do lado esquerdo e, nos segundos seguintes, o monumento aparece à direita da personagem interpretada por Lily Collins.

O momento foi partilhado nas redes sociais por vários espectadores. Alguns dos fãs defendem ainda que se trata de um reflexo.

Veja a cena: