Sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pelo autor Rui Vilhena, Úrsula rasgou elogios frisando que a sua escrita é "espetacular" e que o seu texto não se repete. "Quando ele me convidou para fazer a novela mudei a minha agenda inteira, porque estava a fazer a série do Alceu (Valença). E graças à generosidade dele (Alceu), consegui dar um tempo e preparar a minha agenda só para vir para cá (Portugal) gravar", revelou.

Conhecida também pelo seu activismo social, (Úrsula Corona ganhou destaque à frente de três ONG’s infantis no Brasil), a atriz fez questão de falar sobre o atual momento que o seu país enfrenta, principalmente no que diz respeito à classe artística.

“Hoje em dia, se não concordas, és uma ameaça. E a cultura tem essa força, não é? Tenho projetos sociais há muitos anos e isso é real. Coragem é uma coisa que não me falta. Mas acho que só podes ter coragem se tiveres uma equipa, entendeu? Falta no povo brasileiro uma consciência pelo que falar. Falta uma consciência pelo que lutar. Falta uma consciência do poder e da força que a democracia é", sublinhou.

Ainda sobre o papel de se posicionar, Úrsula também teceu algumas críticas ao universo das redes sociais. Segundo a atriz, a vida ficou resumida ao ‘partilhar’ e ‘gostar'. “Não sei se estou a falar demais, mas só gostaria que o discurso não fosse vazio, porque acho que é o nosso papel, não importa. A gente tem que saber falar. Não é lutar, é falar, é defender uma bandeira. Acho que devemos usar o nosso alcance a favor de alguma coisa que se propague e traga mudanças reais.”, finalizou.