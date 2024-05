Tom Cruise mantém nas redes sociais uma extensão da sua vida como figura pública: aparições raras e apenas profissionais.

Daí que seja de assinar o seu regresso para comemorar os 38 anos do filme que mudou para sempre a trajetória da carreira: "Top Gun: Ases Indomáveis".

A partilha foi a propósito do "Top Gun Day", que cai a 13 de maio, mas o filme original chegou às salas norte-americanas a 16 de maio de 1986.

“É incrível relembrar os 38 anos Top Gun. Para os fãs que estão connosco desde o início, não haveria o 'Dia do Top Gun' sem vocês", escreveu o ator, agora com 61 anos.

A acompanhar, várias fotografias do primeiro filme e dos bastidores da rodagem com um Cruise com vinte e poucos anos com o falecido realizador Tony Scott e o produtor Bruckheimer, mas também da sequela, "Top Gun: Maverick", que estreou a 27 de maio de 2022, fazendo a ligação com Val Kilmer, que era o seu rival 'Iceman'.

VEJA A PARTILHA.