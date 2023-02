Este domingo, dia 26 de fevereiro, nas redes sociais, os concorrentes de "Vale Tudo" desafiaram Daniel Oliveira a participar nos desafios do programa apresentado por João Manzarra. "Tudo começou com uma provocação de César Mourão, nas redes sociais, que contou com o apoio de caras da SIC, para que Daniel Oliveira jogasse no ‘Cenário Inclinado’", resume a SIC.

O diretor de programas aceitou o desafio e participou no "Cenário Inclinado" com César Mourão, Júlia Palha, Jessica Athayde, Rui Unas e Ljubomir Stanisic.

"Não me vai perguntar o que dizem os meus olhos", brincou Daniel Oliveira ao entrar no cenário.

Veja aqui o vídeo.