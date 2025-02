"Family Feud – Tudo em Família" é a nova aposta da SIC para as noites de sábado. O novo programa, uma adaptação do game show criado por Mark Goodson, será apresentado por César Mourão e estreia-se no dia 1 de março.

No formato, duas famílias competem para nomear as respostas mais populares às perguntas da pesquisa, para ganhar dinheiro e prémios. "O programa mais divertido da televisão portuguesa está a chegar para encantar e animar os serões das famílias portuguesas. César Mourão promete arrancar muitas gargalhadas neste novo desafio", destaca o canal.

Para Daniel Oliveira, é "um regresso às origens destes formatos". "O facto deste programa ter praticamente 50 anos de existência e já estar em mais de 50 países, faz com que seja muito sólido do ponto de vista da sua dinâmica. É um programa muito familiar, para jogar em casa, em que até ao fim há sempre diversão associada. É um programa que acreditamos ser visto em família", destacou o diretor de programas do canal à SIC Notícias.

Conheça as regras do programa: