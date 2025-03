"Family Feud – Tudo em Família" estreou-se no início de março e tem sido uma das apostas da SIC. O novo programa, uma adaptação do game show criado por Mark Goodson, é apresentado por César Mourão.

Numa das provas do concurso, o apresentador pediu a concorrentes para "dizerem uma coisa que possa ter camadas". "Os répteis (...) Se meterem uns em cima dos outros", respondeu, entre risos, um dos participantes da família Antunes.

"Pois é, que estupidez. Eu não sou bom para este programa", gracejou César Mourão.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja o vídeo:

No formato, duas famílias competem para nomear as respostas mais populares às perguntas da pesquisa, para ganhar dinheiro e prémios. "O programa mais divertido da televisão portuguesa está a chegar para encantar e animar os serões das famílias portuguesas. César Mourão promete arrancar muitas gargalhadas neste novo desafio", destaca o canal.

Para Daniel Oliveira, é "um regresso às origens destes formatos". "O facto deste programa ter praticamente 50 anos de existência e já estar em mais de 50 países, faz com que seja muito sólido do ponto de vista da sua dinâmica. É um programa muito familiar, para jogar em casa, em que até ao fim há sempre diversão associada. É um programa que acreditamos ser visto em família", destacou o diretor de programas do canal à SIC Notícias.

Conheça as regras do programa: