Jessica Athayde é uma das convidadas da nova temporada de "Vale Tudo", da SIC. Em entrevista à NiT, a atriz revelou que se magoou no arranque da emissão deste domingo, dia 15 de janeiro.

"Foi uma merda [risos]. Magoei o pé no primeiro minuto de programa, no cenário inclinado. Estou neste momento a caminho de um fisioterapeuta e depois, provavelmente, de um raio-X. Mas não parti! E esta lesão no primeiro minuto do programa confesso que me cortou um bocado a disposição para o resto. Mas fui super bem atendida, porque há lá toda uma equipa preparada para estas coisas", contou a atriz ao site.

Jessica Athayde explicou que, nos bastidores do programa, lhe "puseram um spray gelado que anestesia", que ajudou a "manter o pé mais aliviado": "Mas já estava cheia de dores. E no final ligaram-me o pé e vim para casa com os Voltarens da vida. Agora estou a caminho para perceber o que é que fiz ao pé".

"Estava mais preocupada, acima de tudo, que pudesse afetar a peça de teatro que estou a fazer neste momento, mas não acredito que seja o caso", confessou a atriz à NiT.