João Manzarra revelou no "The Emergente Show" que não voltaria a apresentar o "Ídolos". O apresentador da SIC conduziu o programa de talentos entre 2009 e 2015.

No talk show, João Manzarra confessou ainda que "se pudesse apresentar apenas um programa para o resto da vida" seria a "Árvore dos Desejos". Já entre "Vale Tudo" e "Máscara", o apresentador escolheria o primeiro formato.

Na conversa, o apresentador da SIC revelou ainda que já recebeu convites de outros canais.

Veja o vídeo:

João Manzarra foi o convidado da edição de abril de 2025 do “The Emergente Show”. O apresentador esteve à conversa com Tiago David no Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses.

Veja o vídeo completo: