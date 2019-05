A equipa do programa das manhãs da Rádio Comercial subiu ao palco do Coliseu do Porto no passado fim de semana com o espetáculo "Porto in The Night!". No palco da sala da cidade Invicta, Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Vera Fernandes e Vasco Palmeirim apresentaram o "Samba dos Tronos", tema inspirado no genérico e na história de "A Guerra dos Tronos".

"Vamos, vamos todos falecer / Era uma vez um continente chamado Westeros/ Todos queriam ser reis", canta a equipa da Rádio Comercial no vídeo partilhado nas redes sociais esta terça-feira, dia 21 de maio.

"Um Samba que não nos sai da cabeça para uma série que faço questão de nunca esquecer. Atenção: Pode conter um spoiler ou outro! Quem já viu tudo, é ver e cantar", avisa Vasco Palmeirim na sua página do Facebook.

Veja o vídeo: