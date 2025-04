O "Taskmaster" está de volta à RTP1. Apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, a nova temporada do programa conta com Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), Pedro Alves, Gilmário Vemba e Gabriela Barros como correntes.

Vasco Palmeirim, como Taskmaster, e Nuno Markl, como assistente, têm conquistado espectadores de todas as idades através da televisão tradicional e no streaming, na RTP Play. Mas, em conversa com o SAPO Mag, a dupla conta que inicialmente, o plano era diferente."No início de tudo, houve uma ligeira indecisão sobre quem é que ia ser o Taskmaster e quem é que ia ser o assistente, porque a primeira ideia era seguir a lógica do inglês e, portanto, dado que sou mais velho, seria eu o Taskmaster, e o Vasco estaria nas tarefas", lembra Nuno Markl.

"Mas a questão é que eu, na verdade, sou bastante mais infantil que o Vasco. O Vasco é muito mais responsável do que eu. E nós, no fundo, trouxemos para este conceito inglês a nossa vida", graceja o humorista. "Até vou mais longe: se fosse o Markl o Taskmaster, nós ainda estaríamos à espera que o Markl acabasse de dar os pontos do segundo programa da primeira temporada", brinca o amigo.

"Uma das coisas que eu admiro no Vasco é o quão focado ele é a dar pontos. Isso é uma coisa que ele tem muito melhor do que eu, obviamente. Embora, com a minha idade, esteja a ficar mais rezingão", acrescenta Nuno Markl.

Desde o início, o objetivo da dupla era claro: manter a mesma boa relação que os ouvintes das manhãs da Rádio Comercial conhecem há uma década. "Não faria sentido, na nossa opinião, que no programa de rádio fosse uma coisa e depois, na televisão, no Taskmaster, fosse outra. Não digo que são dois programas que estão ligados, porque cada um tem a sua natureza. Mas, tendo em conta aquilo que nós somos e a naturalidade do Vasco e do Markl no programa, era espetacular que essa naturalidade passasse para o outro formato. E assim aconteceu. As pessoas que ouvem a Rádio Comercial sabem que aquela relação já existe na rádio e faz todo o sentido que continue a existir", sublinha Palmeirim.

"O Vasco é quase como se fosse o meu pai de vez em quando. E é bom vermos essa relação no Taskmaster. Tem funcionado muitíssimo bem desde o início e não há qualquer motivo para mudarmos isso agora", acrescenta Nuno Markl.

E para o criador do "Taskmaster", a cumplicidade entre as duplas que conduzem o programa é um dos ingredientes principais. "Foi das coisas que perguntámos logo, na nossa primeira reunião com o Alex Horne. O que é que ele achava que era mais importante... E se essa cumplicidade entre 'Taskmaster' e assistente era importante. Ele disse que é das coisas mais importantes. Ele não sabia que nós tínhamos esta relação já de muitos anos, profissional e pessoal, e foi incrível quando ele soube", conta o Taskmaster português.

"Nós entrámos nisto com uma vantagem em relação ao Alex e ao Greg, porque, se não me engano, quando eles começaram a série não tinham a relação que nós tínhamos - ou seja, o Alex Horne criou este conceito e depois convidou o Greg Davies, que era um ator já consagrado, mas não havia uma relação entre eles. Portanto, teve que haver ali um trabalho de ator e, obviamente, nós não precisámos porque trouxemos a nossa dinâmica de sempre da rádio para o programa", acrescenta o humorista.

VEJA NO VÍDEO A CONVERSA COM NUNO MARKL E VASCO PALMEIRIM: