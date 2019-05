Temporada após temporada, semana após semanas, os spoilers sobre os acontecimentos em "A Guerra dos Tronos" invadem as redes sociais. Antes do adeus final à série da HBO, a Editora Saída de Emergência resolveu "lançar uma bem-humorada campanha para falar do problema que mais tem preocupado os fãs: os spoilers".

Veja o vídeo:

"A campanha começa com um web film que utiliza a linguagem dos vídeos típicos de 'depoimentos anónimos' para chamar a atenção dos 'viciados em spoilers'", explica a editora na sinopse do vídeo publicado no Youtube.

Para Marcelo Lourenço, diretor criativo da Coming Soon, a agência responsável pela campanha, "o problema do vício em dar spoilers é real". "Sim, a campanha é uma brincadeira, mas o problema do vício em dar spoilers é real: há pessoas que simplesmente não conseguem deixar de ir para as redes sociais contar tudo o que se passou no último episódio e estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Há amigos e familiares que não se falam há semanas por causa disso", frisa.

"Como também somos grandes fãs de 'A Guerra dos Tronos', e vítimas em potencial dos spoilers que andam por aí, achámos em conjunto com o cliente que era mais do que uma oportunidade, era uma obrigação da editora lançar este apelo", completa o criativo Pedro Bexiga.

A Saída de Emergência foi a primeira editora em Portugal a apostar nos livros escritos por George R. R. Martin e lançar a obra em português ainda no começo dos anos 2000.