Um momento insólito durante uma transmissão da GloboNews tornou-se viral esta terça-feira, 23 de abril. O jornalista brasileiro Fernando Gabeira comentava ao vivo as recentes mudanças no governo de Lula da Silva quando a sua gata decidiu juntar-se inesperadamente à emissão.

No início do vídeo, o animal aparece sentado na mesa ao lado do comentador, mas rapidamente se levanta e ocupa parte do enquadramento. Gabeira manteve a concentração e continuou a sua análise política, mesmo com a presença inesperada.

Segundos depois, a gata avançou para a estrutura montada para a transmissão e acabou por derrubar o computador, interrompendo a emissão em direto

O momento arrancou risos da apresentadora Natuza Nery e rapidamente chegou às redes sociais.

Veja o momento: