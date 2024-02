Durante uma emissão em direto no Porto Canal, João Pereira cometeu uma gafe. O momento tornou-se viral nas redes sociais e o jornalista já reagiu.

No espaço de informação do canal, o pivô disse "Os Lusiédas", em vez de "Os Lusíadas". "O ditado diz-nos que “errar é humano”, mas no mundo real a admissão de culpa fica reservada apenas para aqueles que se predispõem a aprender e a melhorar. O jornalista João Pereira do Porto Canal é exemplo disso, após ter cometido uma gafe em direto, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais", escreveu o canal na sua conta no Instagram.

Na nota publicada nas redes sociais, o Porto canal frisa que o jornalista foi "fintado" pelo teleponto, "num momento de pressão". No vídeo que acompanha o texto, João Pereira explica o que aconteceu durante o direto.

Veja o vídeo: