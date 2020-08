Nos últimos meses, "365 Dias" tornou-se um fenómeno na Netflix. O filme polaco estreou no dia 7 de junho no serviço de streaming e tem permanecido no ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma em Portugal. A obra inspirada no livro de Blanka Lipinska tem sido comparada pelos espectadores a "As Cinquenta Sombras de Grey".

Depois do sucesso do filme, vários espectadores começaram a explorar o catalogo da Netflix, que tem uma secção dedicada às produções mais "picantes". Uma das histórias que chamou a atenção foi "Amar", de 2017.

O filme espanhol é protagonizado por María Pedraza, atriz conhecida por interpretar Alison Parker em "La Casa de Papel", Marina Nunier em "Elite" ou Triana Marín em "Toy Boy". Em "Amar", os jovens "Laura e Carlos sentem a intensidade e fragilidade de um primeiro amor, à medida que as realidades da vida refutam as suas noções idealizadas do que é o amor".

Leia as reações de alguns espectadores: