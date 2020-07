O poster de "Warrior Non" pareceu-lhe familiar?

O artista Billelis também reparou nas semelhanças entre a promoção da nova série da Netflix e o seu trabalho para o filme "John Wick 3 - Implacável", lançado nos cinemas no ano passado.

Partilhando os posters lado a lado, comentou "Quando a Netflix copia o teu trabalho de casa".

Numa mensagem posterior, Billelis reconheceu que percebia que não pode registar um estilo como marca registada e que não tem qualquer intenção de processar a plataforma ou lançar uma campanha negativa.

As intenções são outras : "Apenas mereço ser visto como um artista e que a Netflix me dê as oportunidades de criar arte para eles pois sinto que seria uma grande colaboração".

A Netflix não regiu oficialmente à comparação gráfica.

A primeira temporada de "Warrior Nun" está disponível deste 2 de julho e é uma adaptação da banda desenhada de Ben Dunn sobre Ava (a atriz Alba Baptista), uma jovem de 19 anos que acorda numa morgue e descobre que tem os superpoderes da Portadora do Halo, o que faz dela a escolhida numa sociedade secreta de freiras que caçam demónios.