Com o fim da última temporada de "A Guerra dos Tronos", é hora de saber como tudo aconteceu. O documentário de duas horas com o making of da temporada final, estreia este domingo, dia 27 de maio, na HBO Portugal. Aproveite para ver na galeria 12 imagens inéditas dos bastidores da série.

