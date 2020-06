Depois de "Donas de Casa Desesperadas", Marc Cherry volta a olhar com doses generosas de humor negro para o quotidiano caseiro de personagens femininas em "Why Women Kill", que estreou esta sexta-feira na HBO Portugal. Aproveite para recordar outras mulheres cuja força e obstinação as tornaram memoráveis no pequeno ecrã.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram