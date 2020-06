Uma nova versão de "Perry Mason", a aposta nacional "Terra Nova" ou "The New Pope", sucessora de "The Young Pope", destacam-se entre as séries que estreiam em junho. Saiba que outras novidades estão a caminho nas próximas semanas.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram