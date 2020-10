Em outubro há zombies em dose dupla no pequeno ecrã, com a estreia de "The Walking Dead: The World Beyond" e da sexta temporada de "Fear the Walking Dead". Outra expansão de uma saga icónica, a segunda época de "The Mandalorian" também está entre as novidades mais aguardadas.

