"The Walking Dead: Dead City", spin-off de "The Walking Dead com destaque para as personagens Maggie Rhee e Negan Smith, estreia-se em Portugal este mês. Os episódios da série chegama. 27 de março ao serviço de streaming AMC Selekt.

A acção da primeira temporada da série decorre em Nova Iorque e é protagonizada por Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan que dão vida às personagens Maggie e Negan, respectivamente. Além dos dois protagonistas, "The Walking Dead: Dead City" conta com Gaius Charles, Mahina Napoleon e Željko Ivanek.

"'The Walking Dead: Dead City’ acompanha as personagens de Maggie (Cohan) e Negan (Morgan) enquanto viajam para uma Manhattan pós-apocalíptica, que se encontra há muito tempo isolada do continente. A cidade em ruínas está cheia de mortos e habitantes que fizeram de Nova Iorque a sua própria cidade onde reina a anarquia, o perigo, a beleza e o terror", adianta o AMC.

No primeiro episódio, depois dos protagonistas chegarem a Manhattan, "um marshal chamado Armstrong (Gaius Charles) segue Negan e conhecemos uma jovem silenciosa chamada Ginny (Mahina Napoleon)", pode ler-se na sinopse.