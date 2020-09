As gravações da quinta e última temporada da série da Netflix arrancaram a 3 de agosto, na Dinamarca. Tal como aconteceu nos capítulos anteriores, a maioria dos episódios serão rodados em Espanha, especialmente em Madrid.

"Estamos a passar de um jogo de xadrez - uma mera estratégia intelectual - para uma estratégia de guerra: ataque e contenção", explicou Alex Pina, criador da série, à EW, avançando que Miguel Ángel Silvestre (Lito em "Sense8") e Patrick Criado se juntar ao elenco dos novos episódios da série espanhola.

A quarta parte de "La Casa de Papel", que estreou no início de abril, foi vista por mais de 65 milhões de pessoas, segundo o relatório da Netflix partilhado pelo Deadline. De acordo com o site, a série espanhola foi um dos maiores sucessos do serviço de streaming nos primeiros quatro meses do ano.