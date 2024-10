Eddie Redmayne, Lashana Lynch, Úrsula Corberó e grande parte da equipa de "The Day of the Jackal" juntaram-se em Londres para a antestreia da série inspirada no livro de Frederick Forsyth, que chega em dezembro à SkyShowtime. Na red carpet, o SAPO Mag conversou em exclusivo nacional com o elenco, produtores executivos e realizador. Veja aqui o vídeo.

Em entrevista ao SAPO Mag, Úrsula Corberó, que ficou conhecida por vestir a pele de Tóquio em "La Casa de Papel", revelou que esteve recentemente de férias nos Açores.

"Não, não fui a Lisboa [desta vez]. Mas estive recentemente nos Açores, de férias. Adorei", contou a atriz espanhola. "Fui muito feliz nos Açores", confessou.

Para as gravações da nova série, Úrsula Corberó viajou para Budapeste e para a Croácia. "Estivemos entre Budapeste e a Croácia. Eles filmaram em mais sítios, mas eu estava sobretudo entre Budapeste e Croácia", contou.

"A verdade é que fiquei bastante surpreendida com o guião, é completamente diferente. Para além do facto de ser um remake, senti que tinha coisas que eram muito diferentes da versão original", acrescentou.