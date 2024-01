Foi divulgado no domingo à noite o primeiro trailer de "Gru - O Maldisposto", que traz de volta o vilão reabilitado e os Mínimos.

A saga começou em 2010, mas o novo filme é o primeiro filme em sete anos: pelo meio, estrearam as populares prequelas "Mínimos" (2015) e "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" (2022).

"Sete anos passados, Gru, o supervilão favorito do mundo, que se tornou agente da Liga Anti-Vilões, regressa para uma nova e excitante era de caos", revela a sinopse oficial do novo filme, com o regresso das vozes origianis de Steve Carrell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove e Steve Coogan.

Já com três filhas, Gru e a família dão as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que tem fortes intenções de atormentar o seu pai. Chegam ainda novos vilões com as vozes de Will Ferrell e Sofia Vergara, Maxime Le Mal e a sua namorada Valentina, que obrigam a família a fugir.

A estreia nos cinemas está marcada para 4 dejulho.

VEJA O TRAILER DOBRADO.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.