Miguel Gameiro & Pólo Norte vão celebrar os 30 anos de carreira com um concerto único, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 29 de março de 2025. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

"Uma data que promete fazer história na vida da banda que, com três décadas de estrada, continua a marcar gerações e a ser palco de êxitos que se tornaram num marco da história da música portuguesa", frisa a promotora em comunicado.

Os Pólo Norte, juntamente com Miguel Gameiro, são conhecidos por temas como “Deixa o mundo girar”, “Aprender a ser feliz” ou “Pura inocência”, que vão fazer parte do alinhamento do concerto que "contará com inúmeras surpresas e convidados".

MIGUEL GAMEIRO & PÓLO NORTE

Sagres Campo Pequeno | 29 de março

BILHETES