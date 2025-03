James Arthur anunciou esta quinta-feira, 13 de março, a "The Pisces World Tour". A digressão vai passar por Lisboa, pelo Sagres Campo Pequeno, no dia 17 de novembro.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 21 de março às 9h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. Como é habitual, todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 19 de março, às 9h00. "Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 14h00 de dia 18 de março com as instruções para aceder à pré-venda", adianta a promotora.

O artista regressa a Portugal para apresentar o seu novo álbum, "Pisces", com edição marcada para dia 21 de março. No concerto, o britânico vai ainda recordar os sucessos dos seus primeiros quatro discos de estúdio.

"Os seus 40 milhões de ouvintes mensais no Spotify falam por si, sem mencionar a impressionante lista de colaborações com alguns dos maiores nomes da indústria, incluindo Alok, Anne-Marie, Sigala, Martin Jensen, Rudimental, Marshmello e muitos mais", destaca o comunicado.

BILHETES:

Plateia em pé - 45€

Bancada A (c/ marcação) - 50€

Bancada B (c/ marcação) - 48€

Bancada C (visibilidade reduzida s/ marcação) - 45€

Camarote 1ª (visibilidade reduzida c/ marcação) - 45€

Galeria 1ª (c/ marcação) - 45€

Camarote 2ª (c/ marcação) - 40€

Galeria 2ª (s/ marcação) - 30€

Mobilidade reduzida (c/ marcação) - 30€

Bilhetes VIP disponíveis.