A "Astro Tour" de Pedro Sampaio vai aterrar em Portugal em 2025. O artista brasileiro vai atuar em abril do próximo ano em Lisboa e no Porto, anunciou a Everything is New esta quarta-feira, dia 9 de outubro.

No dia 12 de abril, o músico vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Já o concerto na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota está marcado para o dia 13 de abril.

Os bilhetes para os concertos serão colocados à venda na sexta-feira, 11 de outubro, às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

"Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 10 de outubro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 10 de outubro com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter", adianta a promotora.

"ASTRO" (2024) é o novo álbum visual de Pedro Sampaio e que dá nome à digressão que passa em Portugal. No seu segundo álbum de estúdio, o artista brasileiro colaborou com artistas como Marina Sena, Luísa Sonza e J Balvin.

Pedro Sampaio é um DJ e produtor do Rio de Janeiro que se destaca por misturar o funk carioca com outros géneros musicais, acumulando milhões de seguidores e ouvintes.

Sagres Campo Pequeno | 12 de abril

BILHETES

Plateia em Pé - 40€

Bancada A (c/ marcação) - 45€

Bancada B (c/ marcação) - 42€

Bancada C (visibilidade reduzida s/ marcação) - 40€

Camarotes 1ª (c/ marcação) - 40€

Galeria 1ª (c/ marcação) - 40€

Galeria 1ª (visibilidade reduzida s/ marcação) - 34€

Camarotes 2ª (c/ marcação) - 38€

Camarotes 2ª (visibilidade reduzida s/ marcação) - 34€

Galeria 2ª (s/ marcação) - 30€

Galeria 2ª (visibilidade reduzida s/ marcação) - 24€

Mobilidade Reduzida - 30€

Super Bock Arena | 13 de abril

BILHETES

Plateia em Pé - 40€

Balcão 1 (s/ marcação) - 45€

Balcão 1 (visibilidade reduzida s/ marcação) - 38€

Balcão 2 (s/ marcação) - 39€

Mobilidade Reduzida (c/ marcação) - 39€