A oitava edição do Porto Blues Fest acontece a 25 e 26 de julho na Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal. Este ano, o festival vai receber os Portuguese Blues Reunion Budda Guedes com Ana Bacalhau e artistas de vários países, como Espanha (Del Toro Blues Band), Reino Unido (Dani Wilde) e Estados Unidos da América (Chicago Blues Fest Summer Tour).

"O Palco Youth reforça o nosso compromisso com o futuro do blues, promovendo a renovação do género e criando oportunidades reais para músicos emergentes. Esta iniciativa nasce em parceria com a Academia de Guitarra do Porto by Bunker, que tem sido uma referência na formação de jovens músicos e com quem partilhamos a missão de dar palco ao talento nacional", acrescenta.

Adalberto Ribeiro destaca também a Porto Blues School Scholarship, "através da qual proporcionamos a um jovem músico português uma experiência verdadeiramente inesquecível: a participação na Little Steven’s Blues School, em Notodden (Noruega)".

Os bilhetes para o festival (diários ou gerais) já se encontram à venda.