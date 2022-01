No Rock In Rio Untold Stories, os artistas que já passaram pelo Rock In Rio Lisboa contam as histórias de bastidores, os bloopers, os melhores e piores momentos vividos na sua vida artística. Veja a conversa com os D'ZRT.

Os primeiros convidados do Rock In Rio Untold Stories foram os DZR'T, banda composta pelo Edmundo, Cifrão, Vintém e Angélico. No episódio, a banda revela o primeiro momento em que pisaram o Palco Mundo, a sensação de ter 90 mil pessoas a vê-los, os artistas que ficaram boquiabertos com a banda, momentos insólitos com os fãs, entre outras situações.