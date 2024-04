Há muito uma das atrações mais procuradas pelos visitantes do Rock in Rio Lisboa, a Roda Gigante Pisca Pisca vai também marcar presença na 10.ª edição do festival, na nova Cidade do Rock, no Parque Tejo-Lisboa.

Além de ter uma nova vista, a nova roda vem com um novo look e um conceito preparado especialmente para marcar o evento - a roda do tempo - com cenários alusivos aos 20 anos de história do festival em Portugal. "Sob o olhar atento do Rio Tejo e da Ponte Vasco da Gama, a Roda Gigante Pisca Pisca vai ter uma vista privilegiada para os seus 'passageiros', que seguramente viverão uma experiência única e marcante nesta edição tão especial do Rock in Rio Lisboa", frisa a organização.

A Roda Gigante vai estar localizada no ponto mais alto do recinto e vai contar com 24 cabines e cinco temas alusivos a momentos que contam a história dos 20 anos do Rock in Rio Lisboa em Portugal - a cabine do Palco Mundo, que irá celebrar o palco que contou com inúmeros concertos únicos; a cabine dos artistas, que remeterá a todos os artistas que passaram pelo festival para fazer magia acontecer; a cabine do público, cheia de luz, que irá remarcar o facto de o Rock in Rio ter sido o primeiro festival a iluminar a plateia; a cabine dos Rolling Stones, que irá repescar em muitos a memória de quando Bruce Springsteen pisou o palco em 2014 para atuar com a banda de Mick Jagger, com Bill Clinton na plateia; e a cabine da Amy Winehouse, que irá homenagear a artista.

Na Roda Gigante Pisca Pisca a festa vai começar logo na fila, onde os passageiros serão encaminhados por um portal de boas-vindas até ao Ambiente Pisca, onde encontrarão DJs a tocar músicas dos artistas que passaram pelo festival ao longo de todas as edições.

Antes do aguardado embarque na roda do tempo, os passageiros vão passar ainda pelo “túnel de transição”. Aqui, o público vai encontrar um túnel colorido, onde será feita a contagem decrescente das 10 edições do Rock in Rio ​Lisboa, no final do qual poderão finalmente entrar numa das 24 cabines temáticas.

"A experiência na Cidade do Rock é muito mais do que ver shows, é conviver, brincar, viver momentos inesquecíveis com a família, com os amigos e até com pessoas que você nunca viu. A Roda Gigante Pisca Pisca é um dos locais onde essa magia acontece e este ano, alem de contar as histórias dos 20 anos do festival em Portugal vai ter uma vista nova e de tirar o folego” frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

NOVA TEMPORADA DE UNTOLD STORIES

A segunda temporada de “Untold Stories” arranca esta quinta-feira, dia 4 de abril, nos canais oficiais de YouTube do Rock in Rio Lisboa e da RFM, no Spotify do Rock in Rio e da RFM, e no site oficial da RFM, com o primeiro episódio. Produzido em conjunto com a ETIC (produção audiovisual) e o Gato Preto (decoração do set), e moderado por António Mendes (diretor da RFM) e Rodrigo Gomes (animador do "Café da Manhã" - RFM), o programa junta inúmeros protagonistas e profissionais do festival, que fazem parte da história do Rock in Rio Lisboa.

A segunda temporada de “Untold Stories” desvendará novas aventuras, imprevistos, surpresas e tudo o que acontece por trás da cortina dos bastidores.

O primeiro episódio, já disponível, conta com a participação de Roberta Medina e de Carlos Pedro. Cláudia Borges (Apresentadora SIC), Graça Costa Pereira (Editora de Cultura SIC), Inês Folque (Apresentadora de TV), Joana Cruz (animadora "Café da Manhã" - RFM), Joana Latino (Jornalista SIC e SIC Mulher), Liliana Campos (Apresentadora SIC Mulher), Mário Rui Vieira (Jornalista Blitz/ Expresso), Nelson Cunha (Diretor Mega Hits), OWHANA (Influenciadora digital) Pedro Boucherie Mendes (Diretor SIC Radical), Rita Carmo (Fotojornalista Blitz/ Expresso), Teresa Lage (Produtora RFM), Vanessa Oliveira (Apresentadora de TV) e os artistas Carolina Deslandes, Carolina de Deus e Filipe Karlsson também vão participar.

"Seja para ouvir no carro, na televisão ou noutro dispositivo, a nova temporada de ‘Untold Stories’ vai contar histórias de bastidores, cenas divertidas, curiosidades vividas por artistas e profissionais que têm feito parte de muitas das edições destes 20 anos do festival em Portugal. Imperdível, mesmo", afirma Luís Soares, Diretor de Marketing do Rock in Rio.