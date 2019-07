Pouco antes das nove da noite, os portugueses Ornatos Violeta prometem aquecer o público antes do concerto dos Mogwai, que atuam às 22h30 - "Com duas décadas de existência, o quarteto leva até ao Passeio Marítimo de Algés um repertório onde passa pelos seus nove discos de estúdio. Desde o trabalho de estreia 'Mogwai Young Team' dos anos 90 até ao 'Every Country's Sun' , último álbum lançado pelo grupo em 2017", frisa a promotora do festival em comunicado.

A noite do primeiro dia, no Palco NOS, fecha com os The Cure. A banda promete uma viagem pelos 13 álbuns de estúdio, incluindo “Pornography”, “Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me”, “Disintegration”, “Wish” e “Bloodflowers”. Os The Cure, formados em Sussex, Inglaterra, em 1978, já contaram com 13 membros ao longo de 40 anos. Hoje, cinco permanecem: Robert Smith (vocalista e guitarras), Simon Gallup (baixo), Jason Cooper (bateria), Roger O'Donnell (teclado) e Reeves Gabrels (guitarras).

Na sexta-feira, dia 12 de julho, à uma da manhã, Gossip fecham o palco NOS. Antes da banda norte-americana, a animação ficará a cargo dos Vampire Weekend, que atuam às onze da noite - no regresso ao Passeio Marítimo de Algés, o grupo tem na bagagem o seu mais recente disco, "Father of the Bride".

O segundo dia do NOS Alive é ainda marcado pela estreia dos Greta Van Fleet, banda de hard-rock norte-americana. O quarteto formado pelos três irmãos, Josh Kiszk, Jake Kiszk, Sam Kiszk e o amigo de longa data Danny Wagner, apresentam no Passeio Marítimo de Algés o álbum de estreia “Anthem of the Peaceful Army”.

Primal Scream, Perry Farrell's K.H.O e Izal também vão passar pelo NOS Alive esta sexta-feira.

No sábado, dia 12 de julho, o palco NOS abre com os portugueses The Gift, às 17h00. "Para este concerto os Gift estão a preparar um alinhamento muito especial onde apresentam uma seleção do seu trabalho, passando por alguns dos seus mais memoráveis álbuns e canções incluíndo do novo disco", avança a banda.

No alinhamento do Palco NOS seguem-se os Vetusta Morla e Tom Walker. Às 21h20 é a vez de Bon Iver espalhar a sua música pelo NOS Alive - os três discos editados, “For Emma, Forever Ago”, “Bon Iver, Bon Iver” e “22, A Million” contêm temas de sucesso como “Skinny Love”, “Holocene” ou "33 'God'", que não deverão ficar de fora do concerto.

Às 23h30, os The Smashing Pumpkins sobem ao Palco NOS. A banda norte-americana vai levar até ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, o novo álbum, “Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun”, o primeiro trabalho de estúdio do grupo em 18 anos e que reúne os membros fundadores Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e o guitarrista de longa data Jeff Schroeder.

créditos: Tiago David

A noite fecha com os Chemical Brothers. A dupla britânica regressa ao festival, onde já atuou em 2011 e 2016, e na bagagem traz o novo e novo álbum, "No Geography", a editar na primavera de 2019.

Além do palco NOS, os restantes palcos do festival prometem chamar a atenção dos festivaleiros. Robyn, Jorja Smith, Grace Jones, Thom Yorke, Gavin James e Marina são alguns dos nomes que vão passar pelo Palco Sagres.

Emicida, Dillaz, Carla Prata, Plutonio e George Fitzgerald (Live) são alguns dos destaques do palco NOS Clubbing.

Veja os horários: