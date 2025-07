A banda de Manchester, que marcou os anos 1990 com singles como "Wonderwall" e "Champagne Supernova", percorrerá quatro continentes nesta digressão.

Na primeira das suas duas atuações no Principality Stadium da capital do País de Gales, os irmãos Liam e Noel Gallagher revisitaram grandes sucessos, deixando em êxtase os 74 mil presentes ao longo de duas horas.

"Foi fantástico, tudo a que tínhamos sonhado", disse Sebastian Vyrtz, um fã dinamarquês de 37 anos. "Canções fantásticas, sem temas para encher. Foi um festival de sucessos", acrescentou.

Oasis créditos: AFP

"Muito tempo" passou, reconheceu o vocalista Liam pouco depois de iniciar um espetáculo que incluiu clássicos como "Stand by Me" e "Supersonic".

Protagonistas de numerosas discussões que levaram à separação da banda, os irmãos Gallagher deram as mãos ao subirem ao palco e cantaram juntos o tema "Roll with It".

No encerramento da atuação, a banda agradeceu aos fãs por "aguentarem durante todos estes anos".

"Foi mais do que um concerto. Dei por mim a abraçar completos desconhecidos", explicou Frank Gonzales, um californiano de 49 anos que se declarava impactado "emocionalmente".

oasis créditos: @Jamie_Talbot9

Grandes apreciadores de futebol, os Gallagher prestaram homenagem ao jogador português do Liverpool, Diogo Jota, que morreu num acidente de viação nesta quinta-feira (juntamente com o irmão, André Silva, que jogava no Penafiel) e cuja imagem foi exibida nos ecrãs durante as últimas notas de "Live Forever" (veja aqui o momento). Os Cast, que asseguraram a primeira parte do concerto, também homenagearam Diogo Jota.

"É simplesmente incrível estar aqui"

A digressão Oasis Live '25 conta com 41 atuações em cidades como Londres, Manchester, Los Angeles, Tóquio, Sydney, Cidade do México, São Paulo, Santiago e Buenos Aires. Portugal não faz parte da agenda.

Desde que o grupo se separou em 2009, após mais uma discussão entre os irmãos Gallagher num festival nos arredores de Paris, muitos não esperavam mais vê-los juntos em palco novamente.

Omar Llamas, de 39 anos, veio do México para o evento. "Será uma experiência que mudará a minha vida", disse à AFP ao entrar no estádio cerca de três horas antes do início do concerto.

Fãs dos Oasis créditos: Lusa

"É simplesmente incrível estar aqui. Faltam-me palavras!", acrescentou a sua compatriota Cynthia Flores, de 30 anos.

A poucas horas do início, o centro de Cardiff já ecoava o entusiasmo dos fãs, que cantavam os temas do grupo nas varandas de pubs repletos, vestindo t-shirts dos Oasis.

Mark Cassidy, um norte-americano de 31 anos, viajou "só por isso" de Nova Iorque com um amigo.

Charlotte Abisset, uma francesa de 37 anos, é fã "há 25 anos", mas nunca viu a banda ao vivo.

"Estou muito animada, ainda não consigo acreditar que vou viver este momento histórico", afirmou.

Oasis créditos: Lusa

Quase 900.000 bilhetes vendidos

A banda anunciou o regresso em agosto de 2024, dias antes do 30.º aniversário do seu primeiro álbum, "Definitely Maybe".

Após a separação, os irmãos Gallagher continuaram as suas carreiras em nome próprio, sem nunca alcançar a glória da era do Oasis, e frequentemente entravam em conflito publicamente.

O anúncio surpresa do regresso provocou agitação entre os fãs, antigos e novos, para conseguir os quase 900.000 bilhetes vendidos em poucas horas para os concertos no Reino Unido e na Irlanda.

Mas o caótico processo de venda online e o aumento desmedido dos preços dos bilhetes por um sistema "dinâmico" geraram polémica e uma investigação do órgão regulador britânico.

Oasis créditos: AFP

"Vocês estão a divertir-se? Valem a pena as 40 mil libras [cerca de 46 mil euros] que pagaram pelo bilhete?", brincou do palco Liam Gallagher.

Ao deixar o estádio, Debbie Bonfield, uma galesa de 65 anos, disse que "os preços cobrados dos fãs eram um absurdo", mas que "o ambiente compensou". "Foi incrível, amei", afirmou.

De acordo com a imprensa britânica, a banda voltou a tocar há vários meses e realizou ensaios para as atuações mais recentemente em Londres. Novos membros, como um teclista e um baterista, foram adicionados à formação.

Alinhamento do concerto:

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D'You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock 'n' Roll Star

Encore:

The Masterplan

Don't Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova