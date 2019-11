Finalmente, a partir da quarta cerimónia, em 1931, instaurou-se o atual sistema de que é a interpretação num determinado filme de cada ator que é alvo de nomeação.

Até à oitava cerimónia, em 1936, o galardão destinava-se a todos os atores mas a partir da nona cerimónia, em 1937, a categoria dividiu-se em Ator Principal e Ator Secundário, o que se mantém até hoje.

Os atores com mais nomeações ao Óscar de Melhor Ator são Laurence Olivier e Spencer Tracy, com nove cada, seguidos de perto por Jack Nicholson, Paul Newman e Peter O’Toole com oito, sendo este último o intérprete mais vezes nomeado sem qualquer vitória.

Só uma vez o galardão foi atribuído postumamente, a Peter Finch, por «Escândalo na TV», mas James Dean, Spencer Tracy e Massimo Troisi foram também nomeados após o respetivo falecimento.

Apesar de, na cerimónia referente a 1931-1932, Frederic March e Wallace Beery terem empatado como vencedores do troféu de Melhor Actor, o primeiro teve mais um voto que o segundo. Contudo, de acordo com as regras da Academia na época, a margem era tangencial o suficiente para ser considerado um empate, algo que pouco anos depois deixaria de ser possível. Na verdade, nas categorias de interpretação, só uma vez houve um empate com número idêntico de votos: em 1969, com Katharine Hepburn e Barbra Streisand a ganhar, respetivamente, por «Um Leão no Inverno» e «Funny Girl - Uma Rapariga Endiabrada».

Três atores foram nomeados duas vezes pela mesma personagem Bing Crosby como Padre O’Malley por «O Bom Pastor» e «Os Sinos de Santa Maria» (ganhou à primeira), Peter O’Toole como Rei Henrique II por «Beckett» e «Um Leão no Inverno» e Paul Newman como «Fast» Eddie Felson em «A Vida é um Jogo» e «A Cor do Dinheiro» (ganhou à segunda).

Só dois atores recusaram até hoje o galardão: George C. Scott pelo filme «Patton» em 1971 e Marlon Brando por «O Padrinho» em 1973. O primeiro recusou ir à cerimónia por considerar que a ideia dos prémios promovia a rivalidade entre os colegas e o segundo enviou em seu lugar a índia Sacheen Littlefeather em protesto com a forma com os nativos americanos eram tratados pelos filmes de Hollywood.

Até à data, Henry Fonda foi o mais idoso vencedor do Óscar de Melhor Ator, ganhando aos 76 anos por «A Casa do Lago», e Adrien Brody foi o mais jovem de todos, conquistando aos 29 anos a estatueta dourada por «O Pianista».

