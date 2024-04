O estúdio BAP, os filmes de Abi Feijó e Regina Pessoa e uma nova geração de realizadores vão estar presentes em junho no festival de cinema de animação de Annecy (França), ano em que Portugal é país convidado.

O festival, que se realiza de 9 a 15 de junho, apresentou hoje a programação oficial, como a competição de longas-metragens, sessões especiais, antestreias dos principais estúdios internacionais e um tributo à animação portuguesa.

Em nota de imprensa, o festival anuncia sete programas dedicados a Portugal, nomeadamente um sobre o cinema do produtor e realizador Abi Feijó e da realizadora Regina Pessoa, intitulado “Uma História Feliz”.

Regina Pessoa, que já foi premiada em Annecy em 2006 e em 2019, assina o cartaz oficial do festival.

Haverá ainda um programa dedicado aos 100 anos da animação portuguesa, assinalados em 2023, outro sobre o percurso do produtor e realizador José Miguel Ribeiro, e outro sobre o estúdio de animação BAP Animation, casa de produções de artistas como Alexandra Ramires, Laura Gonçalves, David Doutel e Vasco Sá.

As mulheres na animação portuguesa, o cinema português do século XXI e uma nova geração de realizadores também serão programas temáticos em destaque.

No total, serão exibidos mais de 60 filmes, como “Fado Lusitano”, de Abi Feijó”, “Kali, o pequeno vampiro”, de Regina Pessoa, “Agouro”, de David Doutel e Vasco Sá, “Estória do gato e da lua”, de Pedro Serrazina, “O Casaco Rosa”, de Mónica Santos, e ainda filmes de Zepe, Nuno Beato, João Fazenda, Joana Toste e João Gonzalez, entre outros.

José Miguel Ribeiro, Regina Pessoa, David Doutel e Leonor Silveira, do Instituto do Cinema e Audiovisual, farão parte de diversos júris do festival.

O programador Fernando Galrito, um dos responsáveis pela programação dedicada a Portugal, contou à agência Lusa que haverá ainda um pavilhão a representar Portugal no mercado dedicado ao cinema de animação (MIFA), onde serão apresentados filmes de vários estúdios portugueses de animação.

Estão previstas ainda masterclasses de realizadores nacionais, a apresentação de obras portuguesas naquele mercado e uma festa de abertura para cerca de 2.000 convidados.

Ponto de encontro global do cinema de animação, Annecy é habitualmente a montra para a mais recente produção internacional.

Segundo o que foi hoje anunciado, a Dreamworks apresentará “O robot selvagem”, de Chris Sanders, a Netflix mostrará “Twilight of the Gods”, de Zack Snyder, ou "Wallace & Gromit”, dos estúdios Aardman, e a Disney revelará as primeiras imagens de “Vaiana 2”.

O realizador Terry Gilliam recebe um prémio de carreira, o cineasta Wes Anderson fará uma ‘masterclasse’ e “La Plus Précieuse des marchandises”, de Michel Hazanavicius, é o filme de abertura.

Em fevereiro, Fernando Galrito dizia à agência Lusa que Annecy vai ser “uma montra fabulosa” para a animação portuguesa.

“É o maior festival de animação do mundo e o terceiro maior festival de cinema do mundo. (…) Será uma montra fundamental do cinema de animação português para o mundo e para nós próprios, para nos conhecermos melhor”, disse.