Manu Chao atua em Portugal no próximo mês no âmbito da quinta edição do Festival do Maio. A novidade foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, no início das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril no município, no Parque da Quinta dos Franceses, na noite da passada quarta-feira, 24 de abril.

Sem indicar data e local, o autarca confirmou assim a próxima edição do evento e também a do festival Seixal World Music, que decorrerá no Parque Urbano José Afonso, no Miratejo, de 31 de maio a 2 de junho.

A quarta edição do Festival do Maio decorreu em maio do ano passado no Parque Urbano do Seixal e contou com Gabriel, o Pensador, Peaches, Sam The Kid com Orelha Negra, Moullinex e Prétu. A direção artística ficou a cargo do músico Luís Varatojo.

créditos: Lusa

Além da atuação no Festival do Maio, Manu Chao vai atuar em formato acústico no Festival Contrasta, que regressa a Valença a 12 e 13 de julho.

Nascido em Paris numa família espanhola exilada, o cantor e músico adota várias línguas no seu trabalho artístico, que tem uma componente política marcada, desde os tempos da banda Mano Negra.

A sua projeção para a fama deu-se com o disco “Clandestino”, de 1998, no qual cantava, em tradução livre: “Sozinho vou com a minha pena, sozinha vai a minha condenação / Correr é o meu destino para me esquivar à lei / Perdido no coração da grande Babilónia / Dizem-me ‘o clandestino’ por não ter papéis”.

Em 2020, num texto intitulado “Manu Chao: crónica do astro que virou as costas ao sistema”, o jornal espanhol El País escrevia que “seguramente não existe um músico nos últimos anos como ele, capaz de virar as costas ao sistema quando podia tirar tantas coisas dele”.