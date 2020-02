Eram 16 horas em Los Angeles (meia-noite em Portugal continental) quando foi lançado o muito aguardado tema oficial de "007: Sem Tempo para Morrer", interpretado por Billie Eilish.

Com 18 anos, a grande vencedora da última cerimónia dos Grammy é a artista mais jovem de sempre a gravar para um filme da saga de James Bond.

A canção foi composta em parceria com o irmão da cantora norte-americana, Finneas. Os dois artistas vão subir ao palco do NOS Alive 2020, no Passeio Marítimo de Algés, a 10 de julho, em concertos separados.

"007: Sem Tempo para Morrer" estreia na Grã-Bretanha a 2 de abril e em Portugal no dia 8.

Daniel Craig, que se estreou como James Bond com "007: Casino Royale" em 2006, aos 38 anos, já confirmou e reforçou que esta será a sua despedida como o emblemático agente com licença para matar.

No início da história de "007: Sem Tempo para Morrer", Bond deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA (Jeffrey Wright), aparece com um pedido de ajuda.

Uma nova missão passa por resgatar um cientista raptado e torna-se muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, armado com uma nova tecnologia perigosa.

Safin, interpretado por Rami Malek, é descrito pela produtora da saga Barbara Broccoli como "alguém realmente desagradável" que sabe como perturbar Bond.

O elenco inclui ainda Léa Seydoux, Ana De Armas, Christoph Waltz, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw e Rory Kinnear.

O realizador é Cary Fukunaga (da primeira temporada de "True Detective"), que co-escreveu o argumento com Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Killing Eve").

