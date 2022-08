Shia LaBeouf desmente ter sido despedido do filme "Não Te Preocupes Querida" por Olivia Wilde: foi ele que tomou a decisão de sair por achar que não tinha sido dado tempo suficiente aos atores para ensaiarem.

Para corroborar a sua versão, partilhou alegadas mensagens que foram trocadas com a realizadora e atriz.

Uma longa entrevista à revista Variety publicada na quarta-feira sobre o 'thriller' psicológico tornou-se viral por causa das declarações de Olivia Wilde sobre o antigo parceiro Jason Sudeikis e o novo namorado Harry Styles, mas também por falar pela primeira vez sobre o que se passou com Shia LaBeouf no verão de 2020.

"Digo isto como alguém que é uma grande admiradora do seu trabalho: o seu processo não foi condizente com a ética que exijo nas minhas produções. Ele tem um processo que, de certa forma, parece exigir uma energia combativa, e pessoalmente não acredito que isso seja propício para as melhores atuações. Acredito que criar um ambiente seguro e confiável é a melhor maneira de levar as pessoas a fazer o seu melhor trabalho possível. Em última análise, a minha responsabilidade é proteger a produção e o elenco. Esse era o meu trabalho", explicou.

Em dezembro de 2020, a cantora e compositora britânica FKA Twigs avançou com um processo e denunciou o antigo namorado por maus tratos físicos e psicológicos (a cantora australiana Sia também o acusou nas redes sociais de ser um "mentiroso compulsivo" e de lhe provocar feridas emocionais).

À Variety, Olivia Wilde declarou que "muita coisa veio à tona depois de ter acontecido isto que realmente me incomodou, em termos do seu comportamento. Vejo-me apenas a desejar-lhe saúde e evolução porque acredito na justiça restaurativa. Mas para o nosso filme, o que realmente precisávamos era de uma energia que fosse incrivelmente solidária. Principalmente com um filme como este, sabia que teria de pedir à Florence para se colocar em situações muito vulneráveis, e a minha prioridade era fazê-la sentir-se segura e apoiada".

Olivia Wilde

Os representantes de Shia LaBeouf recusaram prestar declarações para o artigo original, mas o próprio ator contactou a revista e pelo menos um segundo meio de informação americano para negar o despedimento, partilhar mensagens trocadas com Olivia Wilde e o mail que lhe enviou agora em que lhe pede para desmentir a história, escrevendo a certa altura: "Estou muito honrado pelas tuas palavras sobre o meu trabalho; obrigado, ler isso fez-me sentir bem. No entanto, estou um pouco confuso sobre a narrativa de eu ter sido despedido. Tu e eu sabemos ambos as razões da minha saída. Abandonei o teu filme porque os teus atores e eu não conseguíamos encontrar tempo para ensaiar".

As mensagens verificadas de forma independente pela publicação Looper mostram Shia a dizer que precisa sair do projeto e a pedir desculpa, e que os dois se encontraram a 16 de agosto de 2020 para falar sobre o assunto e o método imersivo de trabalhar do ator. No dia a seguir, este desistiu oficialmente por mail.

Mas numa mensagem por vídeo a 19 de agosto, a realizadora diz que "ainda não estou pronta para desistir nisto" e faz uma referência à tensão com a protagonista Florence Pugh: "Sabes, acho que isto pode ser uma espécie de despertar para a senhora Flo e quero saber se estás disponível para dar a isto uma oportunidade comigo, connosco. Se ela realmente se empenhar, se ela realmente colocar a sua cabeça e coração nisso neste momento e se vocês se conseguirem entender — e eu respeito o teu ponto de vista, respeito o dela — mas se vocês conseguirem, o que achas? Existe esperança?".

Várias fontes do estúdio falaram na altura em despedimento à Variety, mas outra que acompanhou o que aconteceu descreveu a saída como um caso de "mútuo acordo" entre todos os envolvidos após se constatar que a forma de trabalhar do ator não combinava com a de Olivia Wilde e dos outros atores.

À Looper, uma fonte do estúdio repetiu esta versão esta quinta-feira e após um contacto, o representante da atriz e realizadora também a corroborou e acrescentou que foi a Variety que interpretou mal as declarações sobre a saída: "A Olivia nunca pronunciou as palavras 'Eu despedi-o'".

De facto, é a Variety que antecede as declarações da realizadora com esta passagem: "Mas em 2020, com a produção apenas a começar, Wilde tomou a decisão de despedir LaBeouf. O estúdio referiu um conflito de agenda".

No mail que enviou a Olivia Wilde no dia em que saiu a entrevista da Variety, Shia LaBeouf diz: "Sei que estás no início da tua campanha de imprensa para o 'Não te Preocupes Querida' e que as notícias do meu despedimento são um 'clickbait' atrativo, pois ainda sou 'persona-non-grata' e posso permanecer assim para o resto da minha vida. [...] As minhas falhas com a Twigs são fundamentais e verdadeiras, mas não são a narrativa que foi apresentada. Há um tempo e um lugar para lidar com essas coisas e estou a tentar navegar uma uma situação subtil com respeito por ela e a verdade, daí meu silêncio [uma referência ao processo que irá a tribunal em abril de 2023]".

"Mas esta situação com o teu filme e o meu 'despedimento' nunca terá uma data em tribunal para lidar com os factos. Se as mentiras são repetidas o suficiente em público, elas tornam-se verdadeiras. E assim, torna-se muito mais difícil para mim sair do buraco que cavei com os meus comportamentos, para ser capaz de sustentar a minha família", acrescenta.

"Olivia, o meu despedimento nunca aconteceu. E embora compreenda completamente o atrativo de promover essa história por causa do atual cenário social, a valor social que traz, ela não é verdade. Portanto, peço-te humildemente, como uma pessoa com quer fazer as coisas com justiça, que corrijas a narrativa da melhor maneira possível. Espero que nada disto te afete negativamente e que o teu filme seja bem-sucedido de todas as formas que desejas que seja", conclui.

"Não Te Preocupes Querida" chega aos cinemas portugueses a 22 de setembro.

TRAILER LEGENDADO.