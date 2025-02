As pequenas criaturas azuis estão de volta ao cinema em 2025.

Esta quinta-feira foi revelado o primeiro trailer de "Smurfs: O Grande Filme"... que são dois.

A animação musical que terá entre as suas atrações o envolvimento de Rihanna, que assina a banda sonora e ainda dá voz na versão original à personagem adorável Smurfette.

Na véspera, a cantora fizera uma partilha no seu Instagram a anunciar "Na minha era azul".

No elenco original também surgem as vozes de James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell e John Goodman.

O trailer também revela ‘Higher Love’, uma nova música de Desi Trill, com DJ Khaled, Cardi B, Natania e Subhi.

VEJA O TRAILER 1 LEGENDADO.



VEJA O TRAILER 2 LEGENDADO.



Com estreia nos cinemas portugueses a 17 de julho, tanto na versão legendada como na dobrada, a mais recente experiência para o grande ecrã está a ser promovida pelo estúdio como uma 'nova abordagem ao universo dos Smurfs, onde cada detalhe foi cuidadosamente trabalhado, para transportar miúdos e graúdos para um mundo mágico repleto de cores e peripécias inesquecíveis'.

A realização é de Chris Miller, um veterano conhecido principalmente pelo trabalho em "Shrek - O Terceiro" (2007) e "O Gato das Botas" (2011), e o argumento de Pam Brady, que esteve envolvida em "South Park - O Filme" (1999) e "Team America: Polícia Mundial" (2004).

"Quando o papá Smurf (John Goodman) é misteriosamente levado pelos feiticeiros maléficos Razamel e Gargamel, a Smurfina (Rihanna) conduz os Smurfs numa missão até ao mundo real para o libertar. Com a ajuda de novos amigos, os Smurfs têm de descobrir o que define o seu destino para salvar o universo", resume a sinopse oficial.

As famosas personagens azuis foram criadas pelo cartoonista belga Pierre Culliford, conhecido por Peyo em 1958, que se tornou a referida série de animação nos anos 80.

Criados em 1958 pelo belga Peyo (pseudónimo de Pierre Culliford), os diminutos seres azuis conhecidos como Schtroumpfs surgiram como personagens secundárias numa das aventuras de banda desenhada da série que o autor então assinava, "Johan et Pirlouit", intitulada "La Flûte à Six Trous" (que mais tarde seria reintitulada "La Flûte à Six Schtroumpfs". Rapidamente as personagens ganharam imensa popularidade e Peyo criou com elas uma série própria que se tornaria uma das mais populares da Europa.

Nos anos 1980, a fama dos Schtroumpfs atravessou o Atlântico e invadiu de forma marcante os EUA, graças a uma série de animação produzida na América pelos estúdios Hanna-Barbera e que durou até 1989, em mais de 250 episódios. Foi aí que passaram a ser conhecidos como Smurfs e a série chamou-se "Os Estrumpfes" em Portugal.

As personagens também já estiveram no grande ecrã várias vezes, incluindo numa trilogia de filmes híbridos de imagem real e animação lançada pela Sony, tendo sido o mais recente "Smurfs - A Aldeia Perdida" em 2017.