A Disney divulgou um novo trailer de "Branca de Neve", o mesmo que está a passar nos cinemas com as sessões de "Vaiana 2" e estava pirateado em cópias de má qualidade 'online'.

Descrito como uma reimaginação musical em imagem real do clássico de animação “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937), o filme apresenta Rachel Zegler (“West Side Story”, “A Balada dos Pássaros e das Serpentes”) no papel da heroína e Gal Gadot ("Mulher-Maravilha") como a Rainha Má.

As novas imagens revelam mais sobre da história atemporal à volta das duas personagens, as personagens dos anões, a escala da produção e uma primeira apresenação da balada "Waiting on a Wish", uma das novas vanções originais, da autoria de Benj Pasek e Justin Paul (“O Grande Showman”).

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

O filme é realizado por Marc Webb (“O Fantástico Homem-Aranha”) e coescrito por Greta Gerwig (“Barbie”) e tem sido alvo de alguma polémica pelo papel dos anões e algumas declarações da protagonista menos abonatórias em relação ao filme original.

A estreia internacional está agendada para 21 de março de 2025.