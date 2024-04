Pela primeira vez, um trailer estreou literalmente no Espaço.

A Paramount Pictures decidiu inovar e através de um balão meteorológico enviou o trailer de "Transformers: O Início" numa jornada com direita a contagem decrescente em direto, para a primeira exibição a 38,1 quilómetros acima da Terra.

O evento de uma hora foi transmitido nas contas sociais do estúdio, da saga "Transformers" e ainda de Chris Hemsworth, que dá voz ao icónico Optimus Prime na versão original, que acompanhou e fez a introdução ao lado de Brian Tyree Henry, a voz do não menos icónico Megatron.

"O céu é o limite", explicou o ator australiano.

Com estreia a 19 de setembro, no ano em que se festeja o 40.º aniversário da linha dos famosos brinquedos da Hasbro, "Transformers: O Início" é o primeiro filme de animação da saga desde 1986 (e o primeiro com animação CGI) e vai revelar como as duas personagens se tornaram a grandes inimigos no planeta Cybertron.

"A história não contada da origem de Optimus Prime e Megatron, conhecidos como inimigos declarados, mas que em tempos foram amigos ligados como irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre", resume a sinopse oficial.

No elenco das vozes originais surgem destacam-se ainda Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm. Portugal também terá nos cinemas uma versão dobrada, com as vozes a serem divulgadas em breve.