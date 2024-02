Ridley Scott está em negociações para ser o realizador e um dos produtores de um filme sobre os Bee Gees, o grupo de culto nas décadas de 1970 e 1980 e uma das referências do disco sound.

O realizador britânico de 86 anos já passou por vários géneros ao longo de uma carreira já na sexta década, mas não o musical: o percurso inclui "Alien: O Oitavo Passageiro", "Blade Runner", "Thelma & Louise", "Gladiador", "Cercados", "Perdido em Marte" e o recente "Napoleão".

Segundo a notícia do Deadline, o estúdio Paramount terá decidido procurar Scott após ter ficado impressionado com as primeiras imagens da sequela de "Gladiador", com Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, cuja rodagem terminou em janeiro e chegará aos cinemas a 21 de novembro.

Conhecido por encontrar rapidamente o projeto que se segue, foi-lhe apresentado a mais recente versão do argumento sobre o filme dos Bee Gees.

Embora não pareça um projeto típico, o Deadline revela que Scott tem uma ligação com os Bee Gees que vem dos tempos em que, depois de uma carreira a dirigir publicidade, tentava transitar para fazer filmes no início da década de 1970: o empresário da música Robert Stigwood geria o grupo e entrava no mundo do cinema como produtor e escolheu-o para "Castle Accident", um projeto que acabou por não se concretizar que teria os três irmãos da banda como protagonistas.

O novo projeto também será um reencontro do realizador com o argumentista John Logan, depois de "Gladiador" e "Alien: Covenant".

O projeto sobre os Bee Gees.é o mais recente da vaga de filmes que juntam música e as vidas dos seus artistas que surgiu com o sucesso de "Bohemian Rhapsody", sobre os Queen, juntamente com "Rocketman" (sobre Elton John) e, embora ficcional, "Assim Nasce Uma Estrela". O título mais recente nos cinemas deste filão de Hollywood é "Bob Marley: One Love".

Os irmãos britânicos Barry e os gémeos Maurice e Robin Gibb começaram por se destacar logo em crianças, quando, em 1963, entraram num programa da televisão nacional, “A batalha do azul e do cinza”.

A carreira musical arrancou durante os anos em que a família se mudou para a Austrália e ganhou mais expressão depois do regresso a Inglaterra, em 1967.

A carreira estendeu-se por mais de cinco décadas, mas foi na década de 1970 que tornaram famosos com temas como "How Can You Mend a Broken Heart", “How deep is you love”, “Stayin Alive” e “Night Fever”.

Foram campeões de vendas com mais de 200 milhões de discos vendidos por todo o mundo, sobretudo com a banda sonora do filme "Febre de Sábado à Noite" em 1977, para o qual conceberam a banda sonora, tendo também participado na de "Grease" ("Brilhantina").

Barry Gibb é o único sobrevivente e será produtor executivo do projeto para o cinema: Maurice faleceu em 2003 e Robin em 2012.