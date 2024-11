O realizador Ridley Scott e o ator Paul Mescal vão fazer mais um filme juntos e não é "Gladiador III".

Da era da decadência do Império Romano para a ficção científica é o plano da dupla, atualmente envolvida na gigantesca campanha de promoção global do épico, que chega esta semana aos cinemas portugueses e de outros países, uma semana antes da América do Norte.

A festejar 87 anos no fim do mês, o imparável realizador decidiu que o seu próximo filme atrás das câmaras será "The Dog Stars", para a 20th Century, estúdio com quem fez 13 filmes.

Segundo o exclusivo do Deadline, a razão para a pressa é aproveitar a vaga na próxima primavera na agenda do ocupado ator, quando terminar na Broadway a sua prestação como Stanley Kowalski em "Um Elétrico Chamado Desejo", numa transferência dos palcos de Londres da aclamada produção a partir da peça de Tennessee Williams.

Com esta alteração, a rodagem do anunciado filme de Scott sobre os Bee Gees, o grupo de culto nas décadas de 1970 e 1980 e uma das referências do disco sound, deverá passar para o outono de 2025.

Adaptando um romance de Peter Heller, o argumento de "The Dog Stars" é de Mark L. Smith, o mesmo de "The Revenant" (2015) e do recente "Tornados".

A história decorre num futuro próximo, onde uma pandemia dizimou a sociedade americana. Um piloto civil vive uma vida solitária numa base aérea abandonada no Colorado com o seu vão e um ex-fuzileiro naval: os dois homens não poderiam ser mais incompatíveis, mas dependem um do outro para afastar invasores itinerantes. O piloto decide arriscar tudo e voar quando uma transmissão captada pelo rádio do seu Cessna desperta nele uma esperança profunda de que existe uma vida melhor fora do seu perímetro rigidamente controlado.