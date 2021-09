Após os muitos elogios da crítica norte-americana, chega esta semana aos cinemas portugueses "A Lenda do Cavaleiro Verde",

Com um elenco liderado por Dev Patel, Joel Edgerton, Alicia Vikander, Sean Harris e Barry Keoghan, o filme é aguardado com muita expectativa, já que marca o regresso do realizador David Lowery, revelado como um dos autores mais originais do atual cinema americano graças a "Amor Fora da Lei" (2013), "História de Um Fantasma" (2017) e "O Cavalheiro com Arma" (2018).

Num novo vídeo, em exclusivo no SAPO Mag, Dev Patel e Joel Edgerton elogiam e destacam o papel decisivo de David Lowery na criação desta nova e moderna abordagem à intemporal mitologia do Rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que se concentra mais nos aspetos psicológicos da história do que no tradicional confronto de espadas da época.

O épico medieval de fantasia coloca Dev Patel como Sir Gawain, o impulsivo e obstinado sobrinho do Rei Artur, que embarca numa ousada missão de enfrentar o Cavaleiro Verde, um forasteiro gigante compele cor de esmeralda que testa os homens até ao limite.

Confrontando fantasmas, gigantes, ladrões e conspiradores, esta jornada pelo destino, ambição e cavalheirismo da época que tem sido descrita como "a última tentação de Gawain".