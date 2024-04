"Homem Macaco" marca a estreia na realização de Dev Patel, o ator nomeado para os Óscares por "Lion" e revelado pela série "Skins" e principalmente por "Quem Quer Ser Bilionário".

Também é ele que foi um dos argumentistas e surge à frente das câmaras como Kid, um homem em busca de vingança contra os líderes corruptos que assassinaram a sua mãe e que continuam a vitimar sistematicamente os pobres e os que não têm poder na Índia.

Descrito como uma espécie de 'John Wick em Bombaim' e premiado com um dos Prémios do Público no recente festival South by Southwest, o 'thriller' de ação está a ser aclamado pelos críticos e atualmente tem uma cotação positiva de 87% no site Rotten Tomatoes.

Rodagem de "Homem Macaco"

Mas a jornada não foi fácil : após sobreviver ao adiamento e quase cancelamento ainda na fase de pré-produção em 2020 por causa da pandemia, a Netflix comprou por 30 milhões de dólares os direitos mundiais quando terminou a rodagem em março de 2021.

Mas vários fontes disseram ao Deadline que a plataforma achou a realidade do filme demasiado dura para o mercado indiano e discretamente colocou-o à venda no mercado.

A seguir, uma das produtoras envolvidas foi atingida pela bancarrota, o que deixou "Homem Macaco" num limbo até ser 'salvo' por Jordan Peele.

O premiado cineasta de "Foge", "Nós" e Nope" viu o filme, decidiu envolver-se como produtor e convenceu o grande estúdio de Hollywood que é a Universal Pictures, com quem tem uma parceria exclusiva, a comprar os direitos à Netflix e investir no lançamento para o grande ecrã.

“Ele tirou-nos daquela coisa que foi varrida para debaixo do tapete e colocou-nos em cima da lareira”, explicou Patel ao Deadline na antestreia em Los Angeles na quarta-feira.

O ator e agora realizador acrescentou que Peele descobriu nele um cineasta com um percurso semelhante ao seu, que evoluiu da comédia "Key & Peele" para começou a abordar temas que lhe interessavam através de um género, o terror.

"Ele percebeu o poder de usar um género para falar sobre coisas mais interessantes, questões sociais, usando-o como um cavalo de Tróia”, acrescentou.

“Não vi alguém como eu mostrado desta forma [no ecrã]. Normalmente, recebemos papéis de alívio cómico: o tipo que abre aquele computador e pirateia os servidores", resumiu Patel.

Com um elenco internacional que inclui Sharlto Copley (“Distrito 9”), Sobhita Dhulipala (“Made in Heaven”), Pitobash (“O Rapaz do Milhão de Dólares”), Vipin Sharma (“Hotel Mumbai”), Sikandar Kher (“Aarya”) e Makarand Deshpande (“RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”), "Homem Macaco" já está nos cinemas portugueses.

TRAILER