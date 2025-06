A sequela de "A Mais Louca Odisseia no Espaço" ("Spaceballs" no original) vai chegar aos cinemas em 2027 e com muitos dos mesmos atores.

Mesmo a tempo do 40.º aniversário do original, o anúncio oficial foi feito pela Amazon MGM Studios e pelo próprio Mel Brooks, que foi o ator, realizador, argumentista e produtor da sua paródia a "Star Wars" e outros clássicos da ficção científica que se tornou por mérito próprio um clássico de culto.

O lendário cineasta e comediante, agora com 98 anos, anunciou o regresso do original "Spaceballs" num vídeo com introdução ao estilo "Star Wars" que listava as muitas sequelas, prequelas e séries, de "Star Wars" a "Avatar", "Mundo Jurássico" ou "Harry Potter", antes de concluir que, "em 38 anos, só houve... 'Spaceballs. Até agora..."

A seguir, Mel Brooks aparece com uma camisola a dizer "Spaceballs: The Sweatshirt" e a explicar: "Após 40 anos, perguntámos 'O que querem os fãs?' Mas em vez disso, estamos a fazer este filme".

VEJA O VÍDEO.



No original de 1987, a história andava à volta dos "destemidos e distraídos heróis espaciais Lone Starr e o seu companheiro, meio homem-meio cão Barf", que "desencadeiam uma guerra inter-estrelar para salvar a Princesa Vespa das garras malvadas de Dark Helmet. A caminho do salvamento – na sua carrinha espacial – eles enfrentam o enorme Pizza The Hutt, a atrevida robô Dot Matrix e uma esperta e pequena criatura chamada Yogurt, que lhes ensina o poder místico da 'Schwartz', de forma a conseguirem trazer paz – e direitos de merchandising – a toda a galáxia!".

O comunicado oficial do estúdio opta por parodiar o formato das notícias sobre novos projetos: "O título, os detalhes do enredo e o restante elenco estão a ser mantidos em segredo" e "o filme foi descrito por aqueles que ainda não leram o argumento como 'uma sequela parte dois que não é uma nova versão ou prequela, mas com elementos de nova versão de expansão de saga'".

Sabe-se que a nova história é escrita pelo próprio Brooks com, entre outros, o ator Josh Gad (mais conhecido por ser a voz de Olaf em "Frozen"), que será um dos novos protagonistas. A realização vai ser confiada a Josh Greenbaum ("As Férias Loucas de Barb e Star", "Rafeiros mas com Tomates!").

Apesar de apenas confirmar o regresso de Mel Brooks como a voz de Yogurt, a imprensa especializada nos EUA avançou posteriormente que vão regressar muitos dos outros atores: Bill Pullman (Lone Starr), Daphne Zuniga (Princesa Vespa) e até o muito desaparecido Rick Moranis (Dark Helmet). Falta saber como lidar com Barf, interpretado pelo falecido John Candy.

No elenco, a outra novidade é que uma nova personagem chamada Destiny será interpretada por Keke Palmer ("Ousadas e Golpistas", "Um Dia para Esquecer"), mas a revista The Hollywood Reporter avançou que Lewis Pullman ("Thunderbolts*") se vai juntar ao pai... interpretando o filho de Lone Starr e Vespa.