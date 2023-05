Estrelas e cinéfilos compareceram num domingo chuvoso em Cannes para ver o último filme de Jean-Luc Godard, um dos cineastas mais influentes do século XX.

A curta-metragem póstuma "Drôles de Guerres" foi apresentada ao lado de um novo documentário sobre o cineasta franco-suíço, que morreu no ano passado aos 91 anos por suicídio assistido.

O realizador norte-americano Jim Jarmusch e a atriz Salma Hayek estavam entre os participantes na sessão, juntamente com o chinês Wang Bing, que tem um documentário na competição deste ano.

A curta-metragem de Godard era uma colagem de imagens com texto definido para rajadas de música - característica dos belos, mas cada vez mais obscuros trabalhos tardios do realizador.

O documentário, "Godard by Godard", refaz os principais capítulos da longa carreira de Godard, desde os seus primeiros filmes "O Acossado" e "Bando à Parte" que quebraram regras e inspiraram gerações de cineastas, e mostra o seu lado brincalhão no trabalho e em entrevistas.

Houve aplausos espontâneos a meio do filme quando se mostraram imagens de Godard em Cannes em 1968, pedindo o cancelamento do festival em solidariedade com os protestos estudantis.

Houve receios de agitação na edição deste ano ligada às reformas da Segurança Social do presidente Emmanuel Macron, embora até agora tenha havido pouca interrupção.

A obra de Godard "continuará viva em livros, filmes e encontrando novos públicos e jovens espectadores", disse Frederic Bonnaud, presidente da Cinemateca Francesa, que escreveu o argumento do documentário.

Godard voltou-se para a política na década de 1970 e depois parou completamente de fazer longas-metragens durante vários anos, enquanto experimentava diferentes estilos e tecnologias.

Quando voltou às longas nas décadas de 1980 e 1990, o seu estilo experimental rendeu-se aclamação e troça.

Uma cena mostra uma pessoa do público a atirar um bolo de creme na cara dele em Cannes em 1985.